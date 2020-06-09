ЕИБ выделит €100 миллионов немецкой компании на разработку вакцины от коронавируса

Европейский инвестиционный банк предоставит немецкой фармакологической компании BioNTech SE, специализирующейся на иммунотерапии, 100 миллионов евро на поддержку программы по разработке вакцины от коронавируса.

О подписании соответствующего финансового соглашения сообщается на сайте Еврокомиссии.

“Соглашение позволит компании развить производственные мощности с целью скорейшей поставки вакцины по всему миру для ответа на пандемию. Это будет сделано компанией на собственный риск, поскольку клинические исследования продолжаются”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, BioNTech стала первой европейской компанией, которая начала клинические испытания в апреле в Германии и продолжила их в США с мая. При этом исследовательская программа BNT162 является одной из самых масштабных в мире, в которой параллельно испытываются четыре варианта вакцины.

Вакцина mRNA состоит из генетического материала, так называемого «посланника RNA», стимулирующего человеческую клетку производить нужный протеин, или иммуноген, который, в свою очередь, активирует иммунный ответ на вирус и стимулирует производство защитных устойчивых антител и Т-клеток для ответа на SARS-CoV-2 и позволяет избежать инфицирования даже в случае попадания вируса в организм.

BioNTech смогла провести первые образцы вакцины от концепции до клинического тестирования менее чем за три месяца.