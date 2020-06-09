ЕИБ выделит €100 миллионов немецкой компании на разработку вакцины от коронавируса

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Европейский инвестиционный банк предоставит немецкой фармакологической компании BioNTech SE, специализирующейся на иммунотерапии, 100 миллионов евро на поддержку программы по разработке вакцины от коронавируса.
О подписании соответствующего финансового соглашения сообщается на сайте Еврокомиссии.
“Соглашение позволит компании развить производственные мощности с целью скорейшей поставки вакцины по всему миру для ответа на пандемию. Это будет сделано компанией на собственный риск, поскольку клинические исследования продолжаются”, – говорится в сообщении.
Как отмечается, BioNTech стала первой европейской компанией, которая начала клинические испытания в апреле в Германии и продолжила их в США с мая. При этом исследовательская программа BNT162 является одной из самых масштабных в мире, в которой параллельно испытываются четыре варианта вакцины.
Вакцина mRNA состоит из генетического материала, так называемого «посланника RNA», стимулирующего человеческую клетку производить нужный протеин, или иммуноген, который, в свою очередь, активирует иммунный ответ на вирус и стимулирует производство защитных устойчивых антител и Т-клеток для ответа на SARS-CoV-2 и позволяет избежать инфицирования даже в случае попадания вируса в организм.
BioNTech смогла провести первые образцы вакцины от концепции до клинического тестирования менее чем за три месяца.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
TruCam появятся еще на 24 участках украинских дорог (карта)3 ч. назад - 1170 3
Глава НБУ назвал причины укрепления гривныВчера, 16:00 - 3056 3
Национальный банк Украины снизил учетную ставкуВчера, 14:10 - 5901 3
Украина к концу августа-2020 намерена сделать рыночными тарифы на отопление3 ч. назад - 357 2
В МИД рассказали, кто не сможет получать двойное гражданство3 ч. назад - 895 2
Национальный банк Украины снизил учетную ставкуВчера, 14:10 - 5901 3
Глава НБУ назвал причины укрепления гривныВчера, 16:00 - 3056 3
Система видеофиксации: Аваков показал статистику за 10 днейВчера, 17:03 - 2261
В Минздраве сообщили, когда украинцы смогут совершать заграничные поездкиВчера, 14:15 - 2155
Еврокомиссия выдвинула условия, при которых откроет границу для украинцевВчера, 15:48 - 1843 1
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)2 ч. назад - 53
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 1207 2
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)04.06.2020, 11:44 - 2262 13
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)03.06.2020, 10:48 - 2718
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавируса01.06.2020, 12:38 - 2087 9