Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)

Компания Sony представила официальный дизайн консоли нового поколения Playstation 5.

Презентация состоялась в YouTube.

Новая консоль будет выполнена в черно-белом цвете. Такого же цвета будут контроллеры, гарнитура, камера и пульт управления.

Выход Playstation 5 запланирован на конец 2020 года. Новая консоль получила изготовленный по индивидуальному заказу 8-ядерный процессор на базе архитектуры AMD Zen 2 с частотой до 3,5 ГГц, который содержит GPU с 32 вычислительными блоками (до 2,23 ГГц) на базе архитектуры AMD RDNA 2.

Производительность графической подсистемы заявлена ​​на уровне 10,28 терафлопс. Она оказалась ниже по сравнению с Xbox Series X (12 терафлопс), несмотря на это, высококачественная графика должна быть главным преимуществом новинки.



Фото: Sony

Новая консоль может запускать игры в разрешении 4K с частотой до 120 кадров в секунду, а также 8K. Кроме этого, в Sony подтвердили, что около ста лучших игр для PS4 будут совместимы с PS5.