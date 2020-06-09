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МВФ обнародовал меморандум о сотрудничестве с Украиной по новой программе

МВФ обнародовал меморандум о сотрудничестве с Украиной по новой программе

Международный валютный фонд обнародовал меморандум о сотрудничестве с Украиной.

Согласно официальному переводу, обнародованному на сайте Министерства финансов вечером 11 июня, украинские власти обязуются:

  • обеспечить финансовую стабильность пенсионной системы в случае увеличения расходов на пенсии;
  • внедрить реформу здравоохранения путем распространения нового режима финансирования на звенья вторичной и специализированной помощи;
  • обеспечить независимость Национального банка Украины;
  • избавиться от долей государства в государственных банках;
  • обеспечить независимость новых антикоррупционных институтов – НАБУ, САП и ВАКС;
  • продолжить усилия в энергетическом секторе, направленные на избежание повторного возникновения квази-фискальных дефицитов, на усиление конкуренции и повышение добычи с целью достижения энергетической независимости;
  • продолжить приватизацию;
  • усилить Антимонопольный комитет.

“Выполнение положений Меморандума позволит до конца действия программы получить остальные средства от МВФ (2,9 миллиарда долларов), которые должны обеспечить макроэкономическую и финансовую стабильность”, – сообщают в Минфине.

Справка Finance.ua:

  • 9 июня Совет директоров Международного валютного фонда одобрил 18-месячную программу сотрудничества с Украиной на пять миллиардов долларов.
  • Украина ожидает получить первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов в июне.

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По материалам Радио Свобода
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