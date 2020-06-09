OPPO подтвердила разработку собственных мобильных

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OPPO официально подтвердила свои планы по разработке собственных мобильных чипов. Компания объявила о намерениях после слухов о найме работников из других компаний производителей чипов.
Нынешняя кризисная ситуация между Huawei и правительством США подтолкнула OPPO к разработке собственных мобильных чипов. Компания является вторым по величине брендом смартфонов в Китае.
По словам вице-президента OPPO Лю Бо (Liu Bo), компании придется придерживаться этого подхода, даже несмотря на то, что запуск собственных чипов не такой простой процесс.
OPPO будет работать с известными поставщиками для разработки собственных чипов для своих смартфонов. Сейчас компания работает со всеми крупными производителями чипов – Qualcomm, MediaTek и Samsung. Согласно последним сообщениям, компания наняла нескольких руководителей и инженеров из MediaTek для работы над ее чипами. MediaTek является четвертым по величине производителем чипов в мире, а также основным поставщиком для OPPO.
OPPO также постепенно расширяет свой ассортимент устройств. Недавно компания вышла на рынок носимых устройств, выпустив OPPO Band и OPPO Watch в Китае.
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