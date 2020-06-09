LG Display планирует разрабатывать растягивающиеся дисплеи

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Компания LG Display заявила, что планирует разработать растягивающиеся дисплеи до 2023 года.
Южнокорейский технологический гигант сделал объявление после того, как ему было поручено разработать футуристическую технологию для национального проекта исследований и разработок. Это будет общая наработка более 20 предприятий, учреждений и университетов. Цель LG Display – разработать дисплейный продукт, который может быть увеличен до 20%. Другими словами, мы можем вскоре увидеть дисплеи, которые можно при необходимости растянуть и сложить.
Эта технология также имеет большой потенциал с точки зрения ее возможного применения. Такие растяжимые дисплеи можно будет реализовать в небольших гаджетах электроники, таких как смартфоны, или же даже в рекламных щитах.
Сложные или гибкие панели уже стали реальностью, даже несмотря на то, что с момента их создания прошло не так много времени. Это свидетельствует о технологическом достижении и огромных инновациях в различных областях. Функциональные технологии окружают нас и играют неотъемлемую роль в нашем цифровом мире. Именно поэтому, они будут постоянно совершенствоваться.
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