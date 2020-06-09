LG Display планирует разрабатывать растягивающиеся дисплеи

Компания LG Display заявила, что планирует разработать растягивающиеся дисплеи до 2023 года.

Южнокорейский технологический гигант сделал объявление после того, как ему было поручено разработать футуристическую технологию для национального проекта исследований и разработок. Это будет общая наработка более 20 предприятий, учреждений и университетов. Цель LG Display – разработать дисплейный продукт, который может быть увеличен до 20%. Другими словами, мы можем вскоре увидеть дисплеи, которые можно при необходимости растянуть и сложить.

Эта технология также имеет большой потенциал с точки зрения ее возможного применения. Такие растяжимые дисплеи можно будет реализовать в небольших гаджетах электроники, таких как смартфоны, или же даже в рекламных щитах.

Сложные или гибкие панели уже стали реальностью, даже несмотря на то, что с момента их создания прошло не так много времени. Это свидетельствует о технологическом достижении и огромных инновациях в различных областях. Функциональные технологии окружают нас и играют неотъемлемую роль в нашем цифровом мире. Именно поэтому, они будут постоянно совершенствоваться.