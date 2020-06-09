0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 74 0

Xiaomi выпустила надежный металлический чемодан (фото)

Xiaomi выпустила надежный металлический чемодан (фото)

Китайская компания Xiaomi выпустила второе поколение флагманского чемодана Metal Carry-on Luggage.

Metal Carry-on Luggage 2 получил корпус из алюминиево-магниевого сплава. Данный материал является очень прочным и в то же время легким. Стоимость составляет $141.

Чемодан выполнен в серебряном цвете. На нем нет острых углов — все скруглено и тщательно отполировано. Для удобства транспортировки здесь предусмотрены четыре колесика, устойчивых к погодным условиям. Также есть ручка сбоку.


Фото: Gizmochina

Безопасность вещей внутри обеспечивает не только твердый корпус из металла, но и замок TSA, который позволит владельцу установить код.

Новинка выпущена спустя три года после анонса первой версии. Все 110 металлических деталей его корпуса тщательно отшлифованы. Для дополнительной безопасности используется механизм блокировки TSA.

Продажи Xiaomi Metal Carry-on Luggage 2 начнутся 15 июня 2020 года. К этому моменту станет известно больше подробностей о новинке.

По материалам iLenta
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.