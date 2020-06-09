Xiaomi выпустила надежный металлический чемодан (фото)

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Китайская компания Xiaomi выпустила второе поколение флагманского чемодана Metal Carry-on Luggage.
Metal Carry-on Luggage 2 получил корпус из алюминиево-магниевого сплава. Данный материал является очень прочным и в то же время легким. Стоимость составляет $141.
Чемодан выполнен в серебряном цвете. На нем нет острых углов — все скруглено и тщательно отполировано. Для удобства транспортировки здесь предусмотрены четыре колесика, устойчивых к погодным условиям. Также есть ручка сбоку.
Фото: Gizmochina
Безопасность вещей внутри обеспечивает не только твердый корпус из металла, но и замок TSA, который позволит владельцу установить код.
Новинка выпущена спустя три года после анонса первой версии. Все 110 металлических деталей его корпуса тщательно отшлифованы. Для дополнительной безопасности используется механизм блокировки TSA.
Продажи Xiaomi Metal Carry-on Luggage 2 начнутся 15 июня 2020 года. К этому моменту станет известно больше подробностей о новинке.
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