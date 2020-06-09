BlaBlaCar вводит новые меры безопасности во время поездок

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После нескольких месяцев ограниченных поездок и на фоне постепенного восстановления междугородних поездок правительством Украины, BlaBlaCar адаптирует свою платформу к новой реальности, сосредоточившись на безопасности поездок.
Об этом сообщает компания.
В марте 2020 года BlaBlaCar попросил 90 миллионов своих пользователей временно прекратить путешествовать и использовать платформу только для исключительных и срочных поездок. Кроме этого, следуя решению правительства Украины от 16 марта 2020 го года о запрете пассажирских перевозок, BlaBlaCar временно приостановил все автобусные поездки, в том числе и на платформе Busfor.
Сегодня на фоне постепенного восстановления междугородних поездок правительством Украины, BlaBlaCar объявляет об улучшениях и новых функциях на платформе, которые помогут пользователям соблюдать необходимые меры безопасности и заботиться о своем здоровье.
Каждый раз во время публикации или бронирования поездки BlaBlaCar будет напоминать каждому пользователю о рекомендации по безопасности, включая: не ехать в случае возникновения симптомов, быть в маске, придерживаться безопасной дистанции, не здороваться за руки.
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