BlaBlaCar вводит новые меры безопасности во время поездок

После нескольких месяцев ограниченных поездок и на фоне постепенного восстановления междугородних поездок правительством Украины, BlaBlaCar адаптирует свою платформу к новой реальности, сосредоточившись на безопасности поездок.

Об этом сообщает компания.

В марте 2020 года BlaBlaCar попросил 90 миллионов своих пользователей временно прекратить путешествовать и использовать платформу только для исключительных и срочных поездок. Кроме этого, следуя решению правительства Украины от 16 марта 2020 го года о запрете пассажирских перевозок, BlaBlaCar временно приостановил все автобусные поездки, в том числе и на платформе Busfor.

Сегодня на фоне постепенного восстановления междугородних поездок правительством Украины, BlaBlaCar объявляет об улучшениях и новых функциях на платформе, которые помогут пользователям соблюдать необходимые меры безопасности и заботиться о своем здоровье.

Каждый раз во время публикации или бронирования поездки BlaBlaCar будет напоминать каждому пользователю о рекомендации по безопасности, включая: не ехать в случае возникновения симптомов, быть в маске, придерживаться безопасной дистанции, не здороваться за руки.

Справка Finance.ua: