0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 58 0

Lufthansa планирует сократить 22 тысячи работников из-за коронакризиса

Lufthansa планирует сократить 22 тысячи работников из-за коронакризиса

Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила, что сократит 22 000 рабочих мест на фоне борьбы с резким падением авиаперевозок, вызванным пандемией коронавируса.

Перевозчик прогнозирует медленное восстановление спроса и ожидает, что после кризиса у него будет примерно на 100 самолетов меньше.

В Lufthansa заявили, что половина сокращений рабочих мест придется на Германию. Компания надеется согласовать эти меры с профсоюзами до 22 июня.

Она добавила, что надеется свести к минимуму сокращение персонала за счет краткосрочных рабочих и кризисных соглашений.

“Цель заключается в том, чтобы проложить путь к сохранению как можно большего количества рабочих мест в группе Lufthansa”, – говорится в сообщении компании.

В авиакомпании работает более 135 000 человек по всему миру. Примерно половина из них находится в Германии.

Директор по труду Lufthansa Майкл Ниггеманн сказал: “Без значительного сокращения затрат на персонал во время кризиса мы потеряем возможность лучшего выхода из кризиса и рискуем, что группа Lufthansa выйдет из него значительно ослабленной”.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.