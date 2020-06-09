Lufthansa планирует сократить 22 тысячи работников из-за коронакризиса

Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила, что сократит 22 000 рабочих мест на фоне борьбы с резким падением авиаперевозок, вызванным пандемией коронавируса.

Перевозчик прогнозирует медленное восстановление спроса и ожидает, что после кризиса у него будет примерно на 100 самолетов меньше.

В Lufthansa заявили, что половина сокращений рабочих мест придется на Германию. Компания надеется согласовать эти меры с профсоюзами до 22 июня.

Она добавила, что надеется свести к минимуму сокращение персонала за счет краткосрочных рабочих и кризисных соглашений.

“Цель заключается в том, чтобы проложить путь к сохранению как можно большего количества рабочих мест в группе Lufthansa”, – говорится в сообщении компании.

В авиакомпании работает более 135 000 человек по всему миру. Примерно половина из них находится в Германии.

Директор по труду Lufthansa Майкл Ниггеманн сказал: “Без значительного сокращения затрат на персонал во время кризиса мы потеряем возможность лучшего выхода из кризиса и рискуем, что группа Lufthansa выйдет из него значительно ослабленной”.