Межбанк: валюта подорожала, но не на новостях о снижении учетной ставки

Валюта в четверг подорожала. Доллар вырос за 11 июня на 9 копеек с 26,57/26,60 до 26,66/26,69 гривен, а котировки евро к концу дня подросли до 30,331/30,3652. На международных рынках кросс-курс пары евро/доллар на момент написания статьи остановился на отметке 1,1375 доллара за евро и есть основания предполагать, что часть крупнейших мировых спекулянтов будут “тянуть” эту валюту к ближайшей цели в 1,14. “Игра” по паре евро/доллар продолжается, хотя и наблюдается определенная передышка между периодическими валютными ралли.

Мы не можем сказать, что сегодняшний рост валютных котировок – это реакция рынка на снижение Нацбанком учетной ставки с 8% до 6% годовых. Скорее – следствие продолжения вывода нерезидентами валюты после погашения на днях крупных порций гривневых ОВГЗ. Утренний рост корсчетов банков сразу на 14,1 млрд гривен до 53,1 млрд во многом связан именно с этим. Часть этой гривны и конвертировали иностранцы через Ситибанк. Ведь именно он был замечен на торгах как основной покупатель валюты. К вечеру спекулянты постарались вздернуть котировки по максимуму, что им частично удалось сделать на мелких сделках.

Мы не рассматриваем сегодняшний рост котировок как существенную угрозу для гривны на ближайшее время, так как уже к концу следующей недели бизнес должен рассчитываться по налогам, что обычно оказывает нацвалюте активную поддержку.

Хотя определенный “соблазн” поднять курс после захода транша МВФ существует, так как это поддержит экспортеров, повысит объемы поступлений в бюджет от таможни и налогов, привязанных к официальному курсу и увеличит прибыль НБУ от курсовых переоценок ЗВР, что поможет чиновникам латать гривневые дыры в бюджете. Но обратной стороной такого решения будет рост цен (и как следствие инфляции), о снижении которой вовсю сейчас и “хвастаются” как Госстат, так и Нацбанк.

В конечном итоге, в середине дня покупатели и продавцы нашли компромиссный курс на межбанке в пределах 26,58-26,61 гривен (в этих пределах прошли основные объемы сделок), а НБУ купил «дежурные» $20 млн по 26,58-26,585 гривен.

Ход торгов

Спрос несколько превышал предложение в течение сессии, что и отражалось на курсе. С утренних 26,57/26,60 доллар к 11 часам вырос до 26,605/26,625 гривен, а к 12:00 снова просел до 26,585/26,605. НБУ выкупил свои $20 млн по 26,58-26,585 гривен, а дальнейшие колебания курса в основном зависели от выходов с покупкой валюты Ситибанка. Как только он появлялся на рынке, продавцы вздергивали котировки, но как только уходил – межбанк останавливал рост.

На обед дилеры ушли при котировках 26,60/26,62 гривен за доллар, а после оглашения новой учетной ставки в 14 часов – курс на единичных операциях постепенно подтянули до 26,62/26,64 к 15 часам и до 26,66/26,69 к концу дня. Причем последние взлеты котировок были уже чистейшей воды спекулятивными попытками “разогреть” курс на мелких суммах.

Главные события 11 июня на межбанке:

доллар с утренних 26,57/26,60 к концу дня подорожал до 26,66/26,69 гривен;

НБУ купил $20 млн по 26,58-26,585 гривен;

справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 26,5939 гривен, а официальный на 12 июня установлен на отметке 26,5999 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,62 / 26,64

евро – 30,22 / 30,24

российский рубль – 0,3849 / 0,3856

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1378 / 1,1380

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