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Как начать экономить: 3 простых лайфхака (видео)

Как начать экономить: 3 простых лайфхака (видео)

Для того, чтобы были средства для инвестиций, необходимо прежде всего привить себе полезные привычки для сбережений.

Об этом рассказал Василий МАТИ, финансист, партнер iPlan.ua, соучредитель бизнес-сообщества BOARD, на вебинаре “FinUpdate 7: Куда инвестировать в 2020 году”. Invest партнер вебинара – финансовая компания Royal Standard Group.

Правило “Сначала платим себе”. Как только получили доход, следует сразу какой-то процент перечислять на сбережения. Не стоит пытаться экономить на том, что осталось.

Налог на эмоциональную покупку. У каждого из нас есть категория товаров, которая добавляет красок в жизни. Речь идет о новой одежде, обуви или технике, на которые мы можем тратить больше, чем было бы хорошо для бюджета. Полностью ограничиваться не стоит, но можно установить определенный процент налога. Например, 10% расходов, которые осуществляются на обувь, отправлять на сбережения.

Кэшбэк. Если подойти к вопросу кэшбэка более глубоко, то есть банковские решения, которые позволяют получать кэшбэк на 5%, и 7% от суммы расходов. Просто стоит лучше изучить эту тему.

10 вещей, которые нужно знать о кэшбэке

Три врага инвестора и как с ними бороться:

  • эмоции – инвестировать нужно системно и с конкретным планом;
  • комиссии – минимизировать комиссии и транзакционные издержки;
  • налоги – не допускать штрафы и не пытаться их отсрочить.

Справка Finance.ua:

  • Согласно опросу компании Research & Branding Group, у 45% украинцев нет сбережений.
  • Самыми популярными типами сбережений среди украинцев являются банковские депозиты (срочные вклады) и сберегательные счета, наличные накопления в иностранной валюте и сбережения на банковских картах или текущих счетах.
По материалам Finance.UA
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