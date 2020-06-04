Убытки государству более 850 млн грн: директора филиала "Укрзализныци" подозревают в служебной халатности

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Директора филиала ПАО “Украинская железная дорога” подозревают в служебной халатности — он осуществлял добычу полезных ископаемых без оформления специальных разрешений, чем нанес ущерб окружающей среде на 850 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
“При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора руководителю одного из центральных филиалов ПАО “Украинская железная дорога” сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). По данным следствия, чиновник, будучи руководителем подразделения ПАО “Украинская железная дорога”, которым осуществлялась добыча полезных ископаемых, не обеспечил надлежащее оформление специальных разрешений на проведение взрывных работ на гранитных карьерах. Вследствие служебной халатности в течение 2017-2018 годов незаконно произведено 9 взрывов на территории Житомирской области и добыто более 340 тыс. м куб горной массы, чем причинен ущерб окружающей среде на сумму более 850 млн грн”, – говорится в сообщении.
Указано, что досудебное расследование проводится главным следственным управлением Национальной полиции Украины.
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