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Mitsubishi купит часть завода Sharp

Mitsubishi купит часть завода Sharp

Японская компания Mitsubishi Electric заявила, что купит часть завода Sharp, расположенного в западной части страны. Там Mitsubishi планирует наладить выпуск микросхем управления питанием, используемых в электромобилях. Mitsubishi является крупнейшим поставщиком этой продукции компании Toyota Motor.

По словам Mitsubishi, в два простаивающих сейчас производства Sharp будет инвестировано примерно 187 млн долларов. Запуск линий позволит нарастить выпуск контроллеров и удовлетворить растущий спрос на них, связанный с ростом производства электромобилей.

Этот шаг — ответ Mitsubishi на действия конкурентов в лице Infineon Technologies AG и ON Semiconductor, которые тоже расширяют свои производственные мощности, занятые выпуском контроллеров питания.

По словам Mitsubishi, новое производство начнет работать в ноябре следующего года.

По материалам iXBT.com
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