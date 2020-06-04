Mitsubishi купит часть завода Sharp

Японская компания Mitsubishi Electric заявила, что купит часть завода Sharp, расположенного в западной части страны. Там Mitsubishi планирует наладить выпуск микросхем управления питанием, используемых в электромобилях. Mitsubishi является крупнейшим поставщиком этой продукции компании Toyota Motor.

По словам Mitsubishi, в два простаивающих сейчас производства Sharp будет инвестировано примерно 187 млн долларов. Запуск линий позволит нарастить выпуск контроллеров и удовлетворить растущий спрос на них, связанный с ростом производства электромобилей.

Этот шаг — ответ Mitsubishi на действия конкурентов в лице Infineon Technologies AG и ON Semiconductor, которые тоже расширяют свои производственные мощности, занятые выпуском контроллеров питания.

По словам Mitsubishi, новое производство начнет работать в ноябре следующего года.