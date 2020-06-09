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МАУ объявила расписание внутренних рейсов и цены на перелеты

МАУ объявила расписание внутренних рейсов и цены на перелеты

Компания «Международные авиалинии Украины» на следующей неделе планирует возобновить некоторые внутренние маршруты.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Авиакомпания задекларировала полеты с 15 июня из Киева во Львов, Одессу, Днепр и Харьков с частотой четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

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Рейсы из Киева в Херсон и Ивано-Франковск должны начаться с 19 июня и будут выполняться по пятницам и воскресеньям.

Минимальная цена авиабилета начинается от 804 грн в одну сторону с учетом перевозки 7 кг ручной клади на маршрутах из Киева во Львов, Одессу, Днепр и Харьков, от 1100 грн – на линии Киев – Ивано-Франковск и от 1300 грн – на линии Киев – Херсон.

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Цены указаны для перелета в одну сторону при условии покупки билета в обе стороны маршрута.

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По материалам Finance.UA
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