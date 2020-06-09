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Apple планирует открыть самый технологичный отель в мире

Apple планирует открыть самый технологичный отель в мире

Apple планирует открыть отель, который строится в пригороде Остина, штат Техас, и должен в ближайшем будущем стать вторым домом для технологической компании.

По задумке архитекторов, в здании будет 192 номера, расположенных на шести этажах, при этом общая площадь отеля составит более 7 тысяч квадратных метров.

Отель будет интегрирован в бизнес-зону, что сделает новый техасский кампус компании одним из самых крупных офисных комплексов в мире. По оценкам экспертов, этот проект опережает тренды градостроительства — интеграция отелей в офисные зоны станет одним из самых актуальных архитектурных новшеств после завершения пандемии. По прогнозам, к такой стратегии вскоре прибегнут и другие технологические гиганты, в том числе и Google, Facebook и Microsoft.

По материалам internetua.com
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