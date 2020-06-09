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Samsung рассказала о нетипичной особенности раскладушки Galaxy Z Flip

Samsung рассказала о нетипичной особенности раскладушки Galaxy Z Flip

Представленный в начале года смартфон Samsung Galaxy Z Flip стал вторым устройством компании, оснащённым гибким дисплеем, а вслед за ним в ассортименте производителей аксессуаров появились защитные плёнки и стёкла для новинки. Но как оказалось, спешить с их установкой не стоит — их использование может привести к потере гарантии на новую раскладушку.

В инструкции Galaxy Z Flip отмечается, что несмотря на желание владельца обезопасить дисплей гаджета от механических повреждений, использование каких-либо защитных стёкол и плёнок на клеевой основе недопустимо. Примечательно, что многие онлайн-магазины всё же предлагают пользователям подобные аксессуары, якобы разработанные специально для гибкой раскладушки.

Samsung, в свою очередь, предупреждает, что использование защитных стёкол и плёнок может лишить покупателя гарантии на устройство. Дело в том, что толщина штатного защитного покрытия Galaxy Z Flip составляет всего 0,03 миллиметра, и при попытке демонтировать стороннюю плёнку или стекло повредить хрупкий дисплей очень просто.

По материалам 4PDA
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