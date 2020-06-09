Samsung рассказала о нетипичной особенности раскладушки Galaxy Z Flip

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Представленный в начале года смартфон Samsung Galaxy Z Flip стал вторым устройством компании, оснащённым гибким дисплеем, а вслед за ним в ассортименте производителей аксессуаров появились защитные плёнки и стёкла для новинки. Но как оказалось, спешить с их установкой не стоит — их использование может привести к потере гарантии на новую раскладушку.
В инструкции Galaxy Z Flip отмечается, что несмотря на желание владельца обезопасить дисплей гаджета от механических повреждений, использование каких-либо защитных стёкол и плёнок на клеевой основе недопустимо. Примечательно, что многие онлайн-магазины всё же предлагают пользователям подобные аксессуары, якобы разработанные специально для гибкой раскладушки.
Samsung, в свою очередь, предупреждает, что использование защитных стёкол и плёнок может лишить покупателя гарантии на устройство. Дело в том, что толщина штатного защитного покрытия Galaxy Z Flip составляет всего 0,03 миллиметра, и при попытке демонтировать стороннюю плёнку или стекло повредить хрупкий дисплей очень просто.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Президент назвал условия отставки АваковаВчера, 11:50 - 2602 8
Зеленский подключил Шмыгаля к решению вопроса "Укрбуда"Вчера, 11:30 - 963 4
В Минфине сообщили, куда направят €500 млн от ЕСВчера, 10:05 - 698 4
"Мы глубоко просели": Шмыгаль назвал возможные сроки восстановления экономикиПозавчера, 21:34 - 1896 4
Национальный банк Украины снизил учетную ставкуВчера, 14:10 - 5029 3
С 1 июля повысят пенсии: кому и на сколькоВчера, 09:00 - 55224 2
Крупнейший в мире продавец одежды закроет более тысячи магазиновВчера, 13:23 - 7290
Национальный банк Украины снизил учетную ставкуВчера, 14:10 - 5029 3
Новшества для плательщиков единого налога третьей группыВчера, 11:02 - 3156
Президент назвал условия отставки АваковаВчера, 11:50 - 2602 8
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 1055 3
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)04.06.2020, 11:44 - 2180 13
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)03.06.2020, 10:48 - 2636
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавируса01.06.2020, 12:38 - 2013 9
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 4885 7