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"Не является заоблачным проектом": Шмыгаль рассказал о создании государственной компании-авиаперевозчика

"Не является заоблачным проектом": Шмыгаль рассказал о создании государственной компании-авиаперевозчика

В Украине могут создать государственного внутреннего авиаперевозчика.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции 11 июня.

“Сейчас разработана профильным министерством концепция создания такого национального авиаперевозчика с привлечением КБ “Антонов”, части аэропортов – всех возможных заинтересованных сторон. Рассчитывается бизнес-план, количество и источники средств на закупку, а также различные возможности сотрудничества с международными партнерами”, – подчеркнул он.

Также Шмыгаль признал, что создание компании-авиаперевозчика является недешевым удовольствием.

“Но это то, что даст большое количество рабочих мест, потому что там сопутствующие отрасли сразу начнут создавать дополнительные рабочие места. Если мы даем заказ на первые шесть самолетов “Антонову”, это уже оживляет предприятие, где работает 14 тысяч человек, и мы сохраняем эти рабочие места, плюс за мультипликатором, в сопутствующих отраслях образуется от 3 до 5 рабочих мест. Это большая армия людей, которая сможет работать в высокотехнологичной сфере только для обеспечения состава самолетов”, – заверил премьер.

Конкретную сумму средств, которая понадобится на создание компании-авиаперевозчика, Шмыгаль назвать отказался, но отметил, что задача является “абсолютно реалистичной”.

“Не является заоблачным проектом. Это тот проект, который во многих государствах реализован, и мы также реализуем. Вообще в кризисное время и во время кризиса авиаперевозочной отрасли это хорошая возможность для Украины создать государственного внутреннего авиаперевозчика, который даст соответствующий уровень качества и цены услуг, и определенную стабильность. Региональные перевозки плюс обеспечение работой производителя воздушных судов в Украине”, – резюмировал он.

Напомним, ранее о плане создать современную государственную авиакомпанию заявлял Президент Украины Владимир Зеленский.

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По материалам ТСН
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