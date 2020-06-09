Hyundai и KIA собираются выпустить 25 новых моделей авто

Компании Hyundai и KIA готовятся к выпуску электромобилей.

Отмечается, что в первом квартале 2020 года альянс Hyundai и Kia продал почти 29 тысяч электромобилей во всем мире, заняв 9,9% от этого рынка.

Впервые для корпорации ее доля на рынке электрокаров превысила долю на рынке автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, которая сейчас составляет 8,9%. Чтобы закрепить этот тренд, партнеры готовят совершенно новый автомобиль, который пока называется “Проект NE”.

NE сначала будет чисто электромобилем, для которого создается новая архитектура. Он появится в 2021 году, а к 2025 в Hyundai выйдет 14 новых полностью электрических моделей.

Платформу NE позаимствует и KIA. Эта марка планирует в ближайшие пять лет выпустить 11 электрических новинок.