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Hyundai и KIA собираются выпустить 25 новых моделей авто

Hyundai и KIA собираются выпустить 25 новых моделей авто

Компании Hyundai и KIA готовятся к выпуску электромобилей.

Отмечается, что в первом квартале 2020 года альянс Hyundai и Kia продал почти 29 тысяч электромобилей во всем мире, заняв 9,9% от этого рынка.

Впервые для корпорации ее доля на рынке электрокаров превысила долю на рынке автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, которая сейчас составляет 8,9%. Чтобы закрепить этот тренд, партнеры готовят совершенно новый автомобиль, который пока называется “Проект NE”.

NE сначала будет чисто электромобилем, для которого создается новая архитектура. Он появится в 2021 году, а к 2025 в Hyundai выйдет 14 новых полностью электрических моделей.

Платформу NE позаимствует и KIA. Эта марка планирует в ближайшие пять лет выпустить 11 электрических новинок.

По материалам ТСН
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