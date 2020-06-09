Hyundai и KIA собираются выпустить 25 новых моделей авто

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компании Hyundai и KIA готовятся к выпуску электромобилей.
Отмечается, что в первом квартале 2020 года альянс Hyundai и Kia продал почти 29 тысяч электромобилей во всем мире, заняв 9,9% от этого рынка.
Впервые для корпорации ее доля на рынке электрокаров превысила долю на рынке автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, которая сейчас составляет 8,9%. Чтобы закрепить этот тренд, партнеры готовят совершенно новый автомобиль, который пока называется “Проект NE”.
NE сначала будет чисто электромобилем, для которого создается новая архитектура. Он появится в 2021 году, а к 2025 в Hyundai выйдет 14 новых полностью электрических моделей.
Платформу NE позаимствует и KIA. Эта марка планирует в ближайшие пять лет выпустить 11 электрических новинок.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Президент назвал условия отставки АваковаВчера, 11:50 - 2582 8
Зеленский подключил Шмыгаля к решению вопроса "Укрбуда"Вчера, 11:30 - 956 4
В Минфине сообщили, куда направят €500 млн от ЕСВчера, 10:05 - 693 4
"Мы глубоко просели": Шмыгаль назвал возможные сроки восстановления экономикиПозавчера, 21:34 - 1886 4
Национальный банк Украины снизил учетную ставкуВчера, 14:10 - 4988 3
С 1 июля повысят пенсии: кому и на сколькоВчера, 09:00 - 54555 2
Крупнейший в мире продавец одежды закроет более тысячи магазиновВчера, 13:23 - 7210
Национальный банк Украины снизил учетную ставкуВчера, 14:10 - 4988 3
Новшества для плательщиков единого налога третьей группыВчера, 11:02 - 3140
Президент назвал условия отставки АваковаВчера, 11:50 - 2582 8
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 1052 3
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)04.06.2020, 11:44 - 2178 13
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)03.06.2020, 10:48 - 2635
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавируса01.06.2020, 12:38 - 2011 9
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 4883 7