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Правительство создало штаб для преодоления кризиса в атомной и угольной сферах энергетики

Правительство создало штаб для преодоления кризиса в атомной и угольной сферах энергетики

Украинское правительство создало штаб для преодоления кризиса в атомной и угольной сферах энергетики.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции на тему “100 дней правительства”.

“Мы создали антикризисный штаб в сфере энергетики для того, чтобы понимать и управлять каждой из этих сфер: и атомной энергетикой, и угольной отраслью. Практически в каждой из этих сфер энергетической отрасли происходят кризисные явления. Ими надо правильно управлять”, – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что к работе в штабе были привлечены эксперты из каждой отрасли. Премьер отметил, что в правительстве работают также над улучшением ситуации в каждой из сфер энергетики. В частности, вчера правительство совместно с инвесторами в возобновляемую энергетику подписало меморандум об уменьшении тарифов и реструктуризации накопленных долгов.

По материалам УКРИНФОРМ
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