Система видеофиксации: Аваков показал статистику за 10 дней

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За 10 суток работы системы фотовидеофиксации количество нарушений скоростного режима снизилось вдвое, граждане уплатили 7399 штрафов.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
«Количество нарушений снизилось вдвое, оплачено 7399 штрафов на счет Госказначейства зачислено 1 431 000 гривен – итог 10 дней работы системы автофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области», – отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Напомним, на первом этапе работы системы выявляют только факты превышения скорости. Нарушением является превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч (плюс-минус 2 км/ч – на возможную погрешность измерительного прибора Каскад).
С 1 июня состоялся официальный запуск камер автоматической фиксации нарушений ПДД. За первые минуты в столице было зафиксировано более двухсот случаев превышения скорости. МВД также рассматривает возможность отправки на переобучение водителей, которые неоднократно нарушили ПДД.
Реквизиты оплаты штрафов.
Адреса камер фотовидеофиксации и разрешенная скорость движения.
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