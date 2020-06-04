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Система видеофиксации: Аваков показал статистику за 10 дней

Система видеофиксации: Аваков показал статистику за 10 дней

За 10 суток работы системы фотовидеофиксации количество нарушений скоростного режима снизилось вдвое, граждане уплатили 7399 штрафов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Количество нарушений снизилось вдвое, оплачено 7399 штрафов на счет Госказначейства зачислено 1 431 000 гривен – итог 10 дней работы системы автофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области», – отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Напомним, на первом этапе работы системы выявляют только факты превышения скорости. Нарушением является превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч (плюс-минус 2 км/ч – на возможную погрешность измерительного прибора Каскад).

С 1 июня состоялся официальный запуск камер автоматической фиксации нарушений ПДД. За первые минуты в столице было зафиксировано более двухсот случаев превышения скорости. МВД также рассматривает возможность отправки на переобучение водителей, которые неоднократно нарушили ПДД.

Реквизиты оплаты штрафов.

Адреса камер фотовидеофиксации и разрешенная скорость движения.

Справка Finance.ua:

  • Приват24 запустил сервис отслеживания и уплаты штрафов ПДД. Банк добавил в Приват24 новый функционал поиска и оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, в том числе оформленных системой видеофиксации нарушений, которая работает в Украине с 1 июня 2020 года.
По материалам Finance.UA
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