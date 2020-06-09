Apple стала первой американской компанией со стоимостью всех акций в $1,5 трлн

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Рыночная капитализация Apple 10 июня достигла более 1,5 триллиона долларов. Таким образом технологический гигант стал первой американской компанией с такой капитализацией.
Об этом сообщает MacRumors.
Сейчас акция Apple стоит 352 доллара, а всего акций — 4,3 миллиарда. Так, рыночная капитализация составляет 1,53 трлн долларов.
Отмечается, что в последние годы компания скупает акции, что способствует увеличению стоимости остальных акций на рынке.
Читайте также: Apple получила патент на групповые фотопортреты на расстоянии
По прогнозам аналитиков, за ближайшие 4 года капитализация Apple достигнет 2 триллионов долларов, пишет издание 9to5mac.
Напомним, во втором финансовом квартале выручка Apple от продаж смартфонов iPhone сократилась на 6,7% до 28,9 млрд долларов. За тот же период прошлого года она составила 31,05 млрд долларов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В МИД рассказали, кто не сможет получать двойное гражданствоВчера, 11:00 - 2337 11
TruCam появятся еще на 24 участках украинских дорог (карта)Вчера, 11:31 - 2691 9
Третий этап выхода из карантина: как заставить бизнес снова работатьВчера, 11:18 - 514 4
Украинский автопром обвалился на 75%: какой транспорт выпускали в маеВчера, 19:00 - 408 3
На рынке недвижимости обвала цен не наблюдается - экспертВчера, 13:42 - 2844 3
МВФ заложил в прогнозы по Украине среднегодовой курс 30 гривен за долларВчера, 15:00 - 3634 2
Какие хрущевки планируют снести первыми (список улиц)Вчера, 17:00 - 3218 2
На рынке недвижимости обвала цен не наблюдается - экспертВчера, 13:42 - 2844 3
TruCam появятся еще на 24 участках украинских дорог (карта)Вчера, 11:31 - 2691 9
В МИД рассказали, кто не сможет получать двойное гражданствоВчера, 11:00 - 2337 11
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)Вчера, 12:10 - 160
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 1350 2
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)04.06.2020, 11:44 - 2346 13
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)03.06.2020, 10:48 - 2785
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавируса01.06.2020, 12:38 - 2156 9