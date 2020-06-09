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Apple стала первой американской компанией со стоимостью всех акций в $1,5 трлн

Apple стала первой американской компанией со стоимостью всех акций в $1,5 трлн

Рыночная капитализация Apple 10 июня достигла более 1,5 триллиона долларов. Таким образом технологический гигант стал первой американской компанией с такой капитализацией.

Об этом сообщает MacRumors.

Сейчас акция Apple стоит 352 доллара, а всего акций — 4,3 миллиарда. Так, рыночная капитализация составляет 1,53 трлн долларов.

Отмечается, что в последние годы компания скупает акции, что способствует увеличению стоимости остальных акций на рынке.

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По прогнозам аналитиков, за ближайшие 4 года капитализация Apple достигнет 2 триллионов долларов, пишет издание 9to5mac.

Напомним, во втором финансовом квартале выручка Apple от продаж смартфонов iPhone сократилась на 6,7% до 28,9 млрд долларов. За тот же период прошлого года она составила 31,05 млрд долларов.

По материалам hromadske.tv
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