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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (49,553 млн и 29,826 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (42 и 45), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,61-26,62 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 87 активных заявок по доллару на сумму 79,379 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,0000 – 50 000
26,7000 – 30 000
26,6100 – 45 000
26,6100 – 40 000
26,6100 – 24 999
26,6100 – 40 000
26,6000 – 100 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,6000 – 5 000
26,6000 – 5 000
26,6200 – 30 000
26,6200 – 15 000
26,6200 – 50 000
26,6200 – 30 000
26,6200 – 16 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,6449 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,6077 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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