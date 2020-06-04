По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (49,553 млн и 29,826 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (42 и 45), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,61-26,62 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 87 активных заявок по доллару на сумму 79,379 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,0000 – 50 000

26,7000 – 30 000

26,6100 – 45 000

26,6100 – 40 000

26,6100 – 24 999

26,6100 – 40 000

26,6000 – 100 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,6000 – 5 000

26,6000 – 5 000

26,6200 – 30 000

26,6200 – 15 000

26,6200 – 50 000

26,6200 – 30 000

26,6200 – 16 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,6449 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,6077 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua