Банки начали избавляться от ОВГЗ

По состоянию на 10 июня портфель держателей украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) составил 883,38 млрд грн, следует из данных, опубликованных Нацбанком. За неделю он сократился на 4,04 млрд грн.

Портфель главным образом уменьшился за счет банков, которые урезали его на 3,46 млрд грн. Иностранцы сократили портфель лишь на 740 млн грн. НБУ – оставил прежним. Единственные, кто портфель увеличил, оказались юрлица (на 250 млн грн).

Структура держателей по состоянию на вчера (доля):

банки – 392,64 млрд грн (44,45%);

Нацбанк – 324,58 млрд грн (36,72%);

нерезиденты – 105,08 млрд грн (11,89%);

юрлица – 53,23 млрд грн (6,03%);

физлица – 7,85 млрд грн (0,89%).

Напомним, неделей ранее портфель держателей украинских ОВГЗ составлял 887,42 млрд грн. За неделю он подрос всего лишь на 780 млн грн. Портфель главным образом увеличился за счет банков, которые нарастили его на 2,34 млрд грн. Иностранцы, наоборот, сократили портфель на 1,13 млрд грн. НБУ – оставил прежним.