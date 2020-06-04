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Минздрав рассматривает возможность тестирования на COVID-19 в аэропортах

Минздрав рассматривает возможность тестирования на COVID-19 в аэропортах

Министерство здравоохранения рассматривает возможность проведения туристам в аэропортах тестов на коронавирус. Также Минздрав будет рекомендовать ввести для иностранцев обязательный страховой полис.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Он уточнил, что в случае введения обязательного тестирования в аэропортах, такую ​​процедуру будут выполнять медработники.

“Мы рассматриваем вопрос по тестированию. Также в обязательном порядке у иностранца должен быть страховой полис при въезде в Украину. Мы будем рекомендовать, чтобы это было обязательным условием. Сейчас все эти вопросы мы прорабатываем”, – отметил Степанов.

По материалам РБК-Украина
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