Крупнейший в мире продавец одежды закроет более тысячи магазинов

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На фоне пандемии коронавируса многие крупные международные компании заявляют о массовом сокращении сотрудников или уменьшении производства. К транспортникам и нефтяникам теперь присоединились и ритейлеры. Так, испанская компания Inditex – крупнейший в мире продавец одежды и владелец брендов Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho и др. собирается закрыть 1-1,2 тысячи из 7,4 тысячи магазинов.
Об этом сообщает The Guardian.
Дело в том, что в течение первого квартала 88% магазинов Inditex по всему миру закрывались на некоторое время из-за карантинных мер. При этом онлайн-продажи компании выросли на 50% за квартал в целом и на 95% – в апреле. Выручка компании в феврале-апреле 2020 г. упала на 44%, до 3,3 млрд евро. Получены убытки в 409 млн евро против прибыли 736 млн евро за тот же период прошлого года.
Особенно много магазинов будут закрыты в Европе и Азии. Впрочем, одновременно компания планирует открыть 450 торговых точек, так что в результате сокращение сети должно составлять 500-700 магазинов.
Также Inditex заявила о планах по наращиванию онлайн-продаж. В ближайшие несколько лет компания вложит 1 млрд евро развитие интернет-торговли и 1,7 млрд евро – в интеграцию технологий продаж. Она рассчитывает, что если в прошлом году на онлайн приходилось 14% всех ее продаж, то к 2022 году их доля должна достичь 25%.
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