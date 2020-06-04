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Хищение на 131 млн грн: чиновникам Одесской мэрии сообщили о подозрении

Хищение на 131 млн грн: чиновникам Одесской мэрии сообщили о подозрении

Детективы НАБУ уведомили о подозрении чиновников Одесской мэрии относительно земельной схемы на 131 миллион гривен. Речь идет о завышенной в 10 раз цене выкупленной земли.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что во время выкупа зданий и сооружений для расширения кладбища “Западное” в Одессе, чиновники могли присвоить 131 млн гривен, искусственно завысив цену на землю на этом участке.

“Детективы НАБУ сообщили о подозрении трем должностным лицам Одесского городского совета и основателю частной компании, задействованному в преступной схеме в причинении 131 млн грн ущерба территориальной общине Одессы при проведении выкупа зданий и сооружений ООО Авиакомпания “Одесса” с целью общественной необходимости для расширения кладбища “Западное”, – говорится в сообщении

По данным следствия, в 2016 году Одесский горсовет выкупил у частной компании нежилые сооружения площадью более 6 тыс. кв. м, которые располагались на 141 гектаре земли для расширения кладбища.

Цена земли составила более 146 млн гривен. Однако экспертиза в рамках расследования НАБУ и САП, установила, что ее реальная стоимость составляла около 15 млн гривен, то есть цену завысили фактически в 10 раз.

Компания, которая получила деньги в результате коррупционной схемы, вывела и легализовала их через ряд субъектов хозяйствования.

Отмечается, что расследование этого дела началось еще в 2016 году.

Директору департамента коммунальной собственности Одесского горсовета, председателю постоянной комиссии и руководителю юридического департамента Одесского горсовета сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса. А предпринимателю инкриминируют нарушение ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, 15 мая сообщили о подозрении также оценщику имущества ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению этого преступления.

По материалам РБК-Украина
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