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Электронный акциз: бизнес просит не вводить систему сканирования каждой бутылки

Электронный акциз: бизнес просит не вводить систему сканирования каждой бутылки

В рамках введения электронного акциза в правительстве обсуждается предложение ввести в этом году побутылочный учет бизнесом алкогольных напитков. Бизнес – против.

Об этом сообщает Европейская бизнес ассоциация.

Дополнительная система контроля, кроме учета акцизных марок, вводится якобы для усиления борьбы с подделками и контрабандой. Эта система будет предусматривать нанесение и сканирование дополнительных элементов на бутылке для их проверки на предмет легальности.

Отмечается, что это влечет за собой необходимость переоборудования для производства алкогольных напитков для населения марок, стоимость которого более $75 тыс.

“Учитывая то, что у импортеров нет специальных линий для производства алкогольных напитков непосредственно для Украины, а также тот факт, что есть большое количество производимой продукции за рубежом, где нет возможности устанавливать любое оборудование, требование по дополнительным элементам на бутылке ставит под угрозу существование импорта алкогольных напитков и поступления в бюджет от акцизного налога и других платежей”, – сообщают в Ассоциации.

Кроме того, отмечено, что для запуска данной системы необходимо приобретение бизнесом сканеров ($150-200 за 1 сканер) для сканирования марок на каждом этапе дистрибуции, чтобы просканировать каждую бутылку на каждом этапе непосредственно до реализации.

По мнению бизнеса, данное предложение положит дополнительное финансовое бремя на легальный бизнес, однако, вряд ли будет способствовать детенизации рынка, ибо механизм борьбы с нелегальным рынком – не предусмотрен.

ЕБА предлагает 10 предложений, чтобы введение электронной акцизной марки было полноценным и не причинило вреда импортерам.

Так, системы контроля за оборотом для алкогольных напитков и табачных изделий должны быть отделены. Любые изменения в марках акцизного налога должны вступать в силу не ранее 24 месяцев.

При выдаче марок акцизного налога целесообразнее обязанность по внесению данных о таких марках по каждому покупателю в систему учета возложить на ГНС ​​Украины (имется все исходные данные), а не на импортера/производителя алкогольной продукции.

Срок выдачи марок акцизного налога – сократить до 1 месяца с момента получения ГНС Украины (сейчас срок составляет 2 месяца) с предварительной заявки-расчета о потребности в марках акцизного налога, а также рассмотреть опцию нанесения марок на территории Украины.

Кроме того, стоимость бумажной марки акцизного налога не должна быть выше действующей на сегодняшний день, поскольку сама марка является подтверждением уплаты акцизного налога, а потому не должна создавать дополнительную финансовую нагрузку на налогоплательщика.

Также бизнес предлагает рассмотреть возможность отмены необходимости маркировки марками акцизного налога тары емкостью 0,05 л, так как у иностранных производителей отсутствуют линии механизированной маркировки таких бутылок, поэтому наклеивание марок акцизного налога производится вручную, что создает дополнительные расходы для импортеров.

В то же время, следует отменить ведение журнала учета выдачи марок акцизного налога бизнесом, поскольку информация, содержащаяся в нем, дублируется в других источниках в электронном виде.

Также бизнес предлагает в перспективе рассмотреть отмену марок акцизного налога для алкогольных напитков, поскольку контроль за оборотом подакцизных товаров можно обеспечить более современными средствами, к примеру, с помощью внедрения соответствующей автоматизированной системы, которая существует в странах ЕС.

По материалам Економічна Правда
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