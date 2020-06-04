"Укрзализныця" возобновила движение поездов дальнего сообщения еще в одной области

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“Укрзализныця” открывает продажу билетов для поездов дальнего следования в Винницкой области.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Теперь доступны билеты на поезда:
Также с 13 июня будет возобновлено курсирование поезда № 779/780 в сообщении Сумы — Винница с отправлением из Сум и Винницы. Он будет курсировать каждую субботу и воскресенье.
“Возобновлению железнодорожного сообщения в Винницкой области поспособствовало принятие Винницкой областной государственной администрацией решения по ослаблению противоэпидемических мероприятий”, – говорится в сообщении.
Заказать билеты можно на сайте УЗ или купить в кассах.
Напомним, недавно Укрзализныця открыла продажу билетов еще на один поезд дальнего следования — № 774/773 Киев — Шостка, который возобновит курсирование с 12 июня.
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