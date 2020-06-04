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"Укрзализныця" возобновила движение поездов дальнего сообщения еще в одной области

"Укрзализныця" возобновила движение поездов дальнего сообщения еще в одной области

“Укрзализныця” открывает продажу билетов для поездов дальнего следования в Винницкой области.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Теперь доступны билеты на поезда:

  • №106/105 Одесса — Киев на станции Винница;
  • №772/771 Хмельницкий — Киев на станции Гнивань.

Также с 13 июня будет возобновлено курсирование поезда № 779/780 в сообщении Сумы — Винница с отправлением из Сум и Винницы. Он будет курсировать каждую субботу и воскресенье.

“Возобновлению железнодорожного сообщения в Винницкой области поспособствовало принятие Винницкой областной государственной администрацией решения по ослаблению противоэпидемических мероприятий”, – говорится в сообщении.

Заказать билеты можно на сайте УЗ или купить в кассах.

Напомним, недавно Укрзализныця открыла продажу билетов еще на один поезд дальнего следования — № 774/773 Киев — Шостка, который возобновит курсирование с 12 июня.

По материалам Finance.UA
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