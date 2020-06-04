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Рекордные долги киевлян за доставку газа могут привести к срыву отопительного сезона - Киевоблгаз

Рекордные долги киевлян за доставку газа могут привести к срыву отопительного сезона - Киевоблгаз

Население Киевской области задолжало за доставку газа 81 млн гривен. В АО “Киевоблгаз” сообщают, что это рекордная сумма по регионам Украины. Неуплата долгов жителями Киевщины ставит под угрозу безопасность газоснабжения и может привести к срыву отопительного сезона.

Об этом сообщает пресс-служба “Киевоблгаза”.

“Существующая задолженность грозит безопасности газоснабжения. Если жители области и дальше не будут платить за доставку газа, то компания не сможет провести плановые ремонты. Несвоевременная подготовка к отопительному сезону может привести к его срыву” – рассказывает Руслан Писанко, технический директор АО “Киевоблгаз”.

В компании отметили, что обычно полученные средства тратятся на работу аварийной газовой службы, ремонты газораспределительной системы, обследование газопроводов, поддержание давления газа в сетях, локализацию и ликвидацию аварийных ситуаций, а также замену изношенных участков газопроводов. Часть средств необходима на выплаты зарплат многотысячному коллективу компании, который в период карантина продолжает непрерывно работать для обеспечения бесперебойной и безаварийной доставки газа потребителям.

По материалам Вечірній Київ
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