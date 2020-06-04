Кличко назвал сроки окончания ремонта Борщаговского моста (видео)

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В Киеве до конца этого года планируется полностью завершить ремонт Борщаговского моста. Сейчас ремонтные работы проводятся на части моста в сторону Борщаговки.
Об этом во время сегодняшнего брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Кличко напомнил, что Борщаговский мост не ремонтировался с 1965 года. Мэр заявил, что киевская власть хорошо понимает, что ремонт существенно затрудняет движение транспорта, но путепровод необходимо было ремонтировать срочно.
Кроме того, движение по путепроводу полностью не перекрывалось, и проводился ремонт каждой части отдельно. В прошлом году была полностью обновлена трамвайная линия. Для проведения этих работ понадобилось полностью демонтировать сооружение, потому что эксперты считали, что мост может обвалиться.
По словам Кличко, на готовой части моста была заменена 41 балка. Также планируется замена балок на части моста, где сейчас идет ремонт.
Кличко добавил, что киевские власти планируют возобновить движение по мосту в сторону Борщаговки в сентябре этого года.
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