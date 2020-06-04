0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 108 0

Кличко назвал сроки окончания ремонта Борщаговского моста (видео)

Кличко назвал сроки окончания ремонта Борщаговского моста (видео)

В Киеве до конца этого года планируется полностью завершить ремонт Борщаговского моста. Сейчас ремонтные работы проводятся на части моста в сторону Борщаговки.

Об этом во время сегодняшнего брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко напомнил, что Борщаговский мост не ремонтировался с 1965 года. Мэр заявил, что киевская власть хорошо понимает, что ремонт существенно затрудняет движение транспорта, но путепровод необходимо было ремонтировать срочно.

Кроме того, движение по путепроводу полностью не перекрывалось, и проводился ремонт каждой части отдельно. В прошлом году была полностью обновлена трамвайная линия. Для проведения этих работ понадобилось полностью демонтировать сооружение, потому что эксперты считали, что мост может обвалиться.

По словам Кличко, на готовой части моста была заменена 41 балка. Также планируется замена балок на части моста, где сейчас идет ремонт.

Кличко добавил, что киевские власти планируют возобновить движение по мосту в сторону Борщаговки в сентябре этого года.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.