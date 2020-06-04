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"Нафтогаз" направит на дивиденды 95% чистой прибыли за 2019 год – решение правительства

"Нафтогаз" направит на дивиденды 95% чистой прибыли за 2019 год – решение правительства

Кабинет Министров утвердил распределение чистой прибыли НАК “Нафтогаз”, согласно которому на выплату дивидендов по итогам 2019 года направили 48,1 млрд грн (95%) прибыли.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства.

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Еще 2,5 млрд грн (5%) направят в резервный капитал компании.

Кабмин также признал работу наблюдательного совета и правления НАК в 2019 году удовлетворительной, утвердил годовой и финансовый отчеты “Нафтогаза” за прошлый год.

Справка Finance.ua:

  • Консолидированная чистая прибыль группы “Нафтогаз” за 3 месяца 2020 года – 3,2 млрд грн (за 1 квартал 2019 года – 16 млрд грн).
По материалам Економічна Правда
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