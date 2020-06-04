Правительство выделило почти 3 миллиарда Фонду соцстрахования по безработице

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Кабмин выделил 2,9 млрд грн Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.
Об этом сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства.
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“Кабмин выделил Минэкономики 2,9 млрд из фонда борьбы с коронавирусом для оказания финансовой помощи на безвозвратной основе Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы”, – написал он.
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