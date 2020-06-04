Правительство выделило почти 3 миллиарда Фонду соцстрахования по безработице

Кабмин выделил 2,9 млрд грн Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Об этом сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства.

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“Кабмин выделил Минэкономики 2,9 млрд из фонда борьбы с коронавирусом для оказания финансовой помощи на безвозвратной основе Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы”, – написал он.

Справка Finance.ua:

По состоянию на конец мая количество официально зарегистрированных безработных в Украине выросло до 506 тысяч человек.

По прогнозам Кабмина, в 2020 году будет резкий рост количества безработных до 9,4% – в прошлом году этот показатель составлял 8,2%.

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