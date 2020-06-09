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В Украине с 1 июля снизят тарифы на "зеленую" электроэнергию

В Украине с 1 июля снизят тарифы на "зеленую" электроэнергию

Кабмин поддержал проект меморандума, который подпишут с производителями “зеленой” электроэнергии. Он предусматривает снижение тарифов на продукцию солнечных и ветровых электростанций на 15% и 7,5%.

Такое решение правительство приняло на заседании в среду, 10 июня, после выступления исполняющей обязанности министра энергетики Ольги Буславец.

“В проекте меморандума предусматривается снижение зеленого тарифа для солнца и ветра. По солнцу – минус 15%, по ветру – минус 7,5%. Усиливается ответственность за “небалансы”. Прекращение нового строительства “солнца” уже с 1 июля этого года. Я надеюсь, что мы в ближайшее время внесем в парламент соответствующий законопроект. Ограничение строительства “ветра” после того, как будут завершены проекты, которые уже начали свое строительство”, – сказала Буславец.

Она добавила, что государство будет придерживаться своих обязательств по уже произведенной электрической энергии. На сегодня задолженность с начала года ГП “Гарантированный покупатель” перед “зелеными” производителями составляет 14 млрд гривен.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что Украина заинтересована в постепенном увеличении доли зеленой энергетики. Однако важным является вопрос, сколько будет стоить такая электроэнергия.

“Мы не запрещаем строить солнечные станции. Их можно строить сколько угодно. Вопрос в том, что цена производимой ими энергии будет определяться уже на аукционах, а не будет зафиксирован высокий тариф. Эти моменты отражены в меморандуме”, – сказал Шмыгаль.

По материалам Обозреватель
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