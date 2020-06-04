Е-билеты на "Бориспольский экспресс": 4 подозреваемых в коррупции

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении четырем лицам, якобы причастным к злоупотреблениям при введении электронного билетного сервиса для “Бориспольского экспресса”.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

“10 июня 2020 года детективы Национального бюро при процессуальном руководстве САП сообщили директору филиала Главного информационно-вычислительного центра АО “Укрзализныця”, его бывшему заместителю и еще двум лицам о подозрении в злоупотреблении служебным положением при организации сервиса по продаже электронных билетов на «Бориспольский экспресс»”, – говорится в сообщении.

Подозреваемые лица:

директор филиала «ГИВЦ» АО «Укрзализныця»

экс-заместитель директора филиала «ГИВЦ» АО «Укрзализныця» (действовавший на момент подготовки и начала совершения преступления);

бенефициарный владелец частной компании;

директор частной компании;

Следствие установило, что в 2018 году, на момент функционирования системы продажи е-билетов, должностные лица “Укрзализныци” инициировали закупку нового программного обеспечения для организации этого же процесса по “Бориспольскому экспрессу”. Чиновники сфальсифицировали документы и выводы, чтобы избежать проведения открытых торгов, и вопреки закону, организовали закупку по переговорной процедуре.

Однако, экспертиза, проведенная в рамках досудебного расследования, установила, что предоставленное программное обеспечение “Укрзализныци” для продажи билетов на “Бориспольский экспресс” фактически дублирует функциональные возможности уже имеющегося электронного сервиса, а следовательно, не создает дополнительной стоимости для государственной компании.

Разработчик указанного сервиса предложил “Укрзализныце” реализовать электронную продажу на “Бориспольский экспресс” бесплатно, добавив соответствующую опцию в уже функционирующий сервис по продаже е-билетов на пассажирские поезда. Вместо этого “Укрзализныця” выбрала закупку этой опции за 10,4 млн грн у другой компании, вероятно связанной с бывшими должностными лицами госкомпании.

По замыслу организаторов схемы, привилегированный поставщик в дальнейшем должен был полностью вытеснить предыдущую компанию по предоставлению ИТ-услуг неконкурентным способом – за счет предоставленных должностными лицами Укрзализныци преимуществ в заключении договоров поставки. Для этого компания должна внедрить на “Укрзализныце” свой программный продукт по продаже билетов на “Бориспольский экспресс”, которую впоследствии, под видом модернизации, планировали внедрить на все направления движения пассажирских поездов.

После начала досудебного расследования и проведения ряда следственных действий руководство “Укрзализныци” остановило расчет за программное обеспечение с выбранной по переговорной процедуре частной компанией. Таким образом 10,4 млн грн остались на счетах государственной компании.

Расследование приведенных фактов детективы Национального бюро и САП ведут с декабря 2018 года.