Boring Company Илона Маска расширит тоннельную систему Loop под Лас-Вегасом

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Новая линия системы Loop должна будет соединить выставочный центр Лас-Вегаса с ближайшим отелем и казино Encore At Wynn. Илон Маск продолжает реализацию своего первоначального плана – объединение в систему скоростных подземных тоннелей всех основных районов Лас-Вегаса, а также аэропорт.
Компания Маска Boring Company подала официальную заявку в администрацию города на расширение первой линии своей системы Loop до района Стрип, а именно до ближайшего к выставочному центру Лас-Вегаса гостиничного комплекса Encore At Wynn, включающего отель и казино, сообщает electrek.
Особых деталей проекта пока нет, как и подробностей о том, кто будет финансировать расширение системы. Первая очередь была построена в прошлом году на деньги конференц-центра Лас-Вегаса, где ежегодно в январе проходит главная мировая выставка потребительской электроники – Consumer Electronics Show. Стоимость контракта составила 50 миллионов долларов. Именно выставочный центр выступал заказчиком строительства.
По условиям договора с Маском, пилотная часть системы будет принадлежать и руководствоваться выставочным центром Лас-Вегаса.
Первая линия Loop сейчас готовится к официальной сдаче заказчику. Все основные работы по рытью двух параллельных тоннелей были закончены еще в январе этого года. Недавно Маск устроил небольшой тест-драйв своего пикапа Cybertruck, проехав на нем по тоннелю. Оказалось, что несмотря на внушительные габариты машины – почти 6 метров в длину и 2 в ширину – она комфортно поместилась даже на подъемник Loop на станции 2.
Назначение первой очереди системы Loop – скоростное перемещение пассажиров по огромной территории выставочного центра Лас-Вегаса на роботизированных Tesla под землей, без пробок и ожиданий на светофорах.
Как идея и новаторское средство передвижения Loop выглядит привлекательно, но экономика предприятия покрыта тьмой. Первая линия системы будет бесплатной для пассажиров – заплатил за строительство выставочный центр и он же будет поддерживать работоспособность системы, она станет частью инфраструктуры выставочной площадки, своего рода аттракционом. Кто будет платить за рытье новых тоннелей и какой будет экономика их функционирования пока совсем не ясно.
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