Депутаты от "Слуги народа" задекларировали более 1 миллиарда наличности - КИУ

Народные депутаты от политической партии “Слуга народа” задекларировали 1 млрд 44 млн грн наличных средств, но на их банковских счетах имеется в десять раз меньше – 94 млн грн.

Такие данные отражены в декларациях депутатов, сообщает Комитет избирателей Украины.

“По данным КИУ, 22 народных депутата от “Слуги народа” задекларировали наличными более 10 млн грн, 96 депутатов имеют наличными от 2 до 9 млн грн, 28 депутатов держат наличными более 1 млн грн”, – говорится в сообщении.

Топ-10 депутатов от “Слуги народа”, задекларировавших больше всего налички:

1. Олег Воронько (ОВО №103) – 123 млн грн наличных средств;

2. Александр Сова (№70 в избирательном списке) – 79 млн грн;

3. Роман Мулык (№73 в избирательном списке) – 24 млн грн;

4. Александр Трухин (ОИО №40) – 21 млн грн;

5. Руслан Горбенко (№109 в избирательном списке) – 21 млн грн;

6. Остап Шипайло (№120 в избирательном списке) – 21 млн грн;

7. Давид Арахамия (глава фракции “Слуга народа”) – 20 млн грн;

8. Гео Лерос (№23 в избирательном списке) – 20 млн грн;

9. Артем Культенко (№19 в избирательном списке) – 19 млн грн;

10. Дмитрий Соломчук (№33 в избирательном списке) – 17 млн ​​грн.

Также более 10 млн грн наличными задекларировали депутаты Игорь Марчук, Александр Скичко, Сергей Ионушас, Артем Нагаевский, Иван Юнаков, Ольга Савченко, Александр Дубинский, Елена Шуляк, Александр Ткаченко (назначен министром культуры и информационной политики), Константин Касай, Павел Павлиш, Игорь Негулевский.

Как отметили в КИУ, это данные без учета денежных активов, находящихся в собственности супругов депутатов, их общих средств, а также без учета заемных средств. Средства, имеющиеся в валюте, при расчетах были переведены в гривневый эквивалент.

“Задекларированный миллиард наличности может иметь два логических объяснения. Первое, полное недоверие депутатов монобольшинства к украинской банковской системе. Второе, возможна схема легализации “черных” денег. Так, народные депутаты могут декларировать суммы значительно больше для объяснения будущих теневых поступлений” , – сказал глава КИУ Алексей Кошель.