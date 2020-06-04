Депутаты от "Слуги народа" задекларировали более 1 миллиарда наличности - КИУ

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Народные депутаты от политической партии “Слуга народа” задекларировали 1 млрд 44 млн грн наличных средств, но на их банковских счетах имеется в десять раз меньше – 94 млн грн.
Такие данные отражены в декларациях депутатов, сообщает Комитет избирателей Украины.
“По данным КИУ, 22 народных депутата от “Слуги народа” задекларировали наличными более 10 млн грн, 96 депутатов имеют наличными от 2 до 9 млн грн, 28 депутатов держат наличными более 1 млн грн”, – говорится в сообщении.
Топ-10 депутатов от “Слуги народа”, задекларировавших больше всего налички:
1. Олег Воронько (ОВО №103) – 123 млн грн наличных средств;
2. Александр Сова (№70 в избирательном списке) – 79 млн грн;
3. Роман Мулык (№73 в избирательном списке) – 24 млн грн;
4. Александр Трухин (ОИО №40) – 21 млн грн;
5. Руслан Горбенко (№109 в избирательном списке) – 21 млн грн;
6. Остап Шипайло (№120 в избирательном списке) – 21 млн грн;
7. Давид Арахамия (глава фракции “Слуга народа”) – 20 млн грн;
8. Гео Лерос (№23 в избирательном списке) – 20 млн грн;
9. Артем Культенко (№19 в избирательном списке) – 19 млн грн;
10. Дмитрий Соломчук (№33 в избирательном списке) – 17 млн грн.
Также более 10 млн грн наличными задекларировали депутаты Игорь Марчук, Александр Скичко, Сергей Ионушас, Артем Нагаевский, Иван Юнаков, Ольга Савченко, Александр Дубинский, Елена Шуляк, Александр Ткаченко (назначен министром культуры и информационной политики), Константин Касай, Павел Павлиш, Игорь Негулевский.
Как отметили в КИУ, это данные без учета денежных активов, находящихся в собственности супругов депутатов, их общих средств, а также без учета заемных средств. Средства, имеющиеся в валюте, при расчетах были переведены в гривневый эквивалент.
“Задекларированный миллиард наличности может иметь два логических объяснения. Первое, полное недоверие депутатов монобольшинства к украинской банковской системе. Второе, возможна схема легализации “черных” денег. Так, народные депутаты могут декларировать суммы значительно больше для объяснения будущих теневых поступлений” , – сказал глава КИУ Алексей Кошель.
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