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Стоит ли покупать доллары: экономист дал совет украинцам

Стоит ли покупать доллары: экономист дал совет украинцам

Курс доллара в Украине в ближайшие месяцы останется стабильным. Украинцы, которые желают заработать на курсах валют, могут перевести доллары в гривневые депозиты.

Об этом в эфире канала “Украина 24” рассказал экономист, член Экспертной платформы Нацбанка Украины Андрей Блинов.

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На вопрос, нужно ли украинцам сейчас покупать доллары, Блинов ответил: “С точки зрения финансовой выгоды, если есть тысяча долларов сбережений и не нужно их тратить в ближайшее время, есть смысл их продать и положить на депозит, на мое экономическое усмотрение… Продать доллары, и гривны положить на депозитный счет – это выгоднее”.

Эксперт заявил, что небольшое укрепление гривны, которое наблюдалось в последнее время, связано с тем, “что до сих пор продолжает оставаться довольно скверной ситуация с импортом”.

“Импорт упал на 30-40% по большому количеству наименований. Поэтому большого спроса на валюту в ближайшие месяцы нет”, – отметил экономист.

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По материалам Сегодня
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