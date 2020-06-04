"Мы глубоко просели": Шмыгаль назвал возможные сроки восстановления экономики

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина находится в экономическом кризисе.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

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“Мы глубоко просели. Мы сейчас находимся на этапе восстановления, и тут вопрос, как быстро мы восстановимся. Будет ли это во втором квартале, или мы выйдем на рост в третьем квартале этого года. Поэтому тяжелый период длится, непростые времена, возможно, еще впереди”, – заявил он.

Шмыгаль считает, что Украина находится в сбалансированных условиях кредитно-денежной политики.

“Мы ищем, внедрили и продолжаем внедрять механизмы поддержки малого и микробизнеса, который создает большое количество рабочих мест… Уверен, что мы этот период пройдем. Не просто, но мы понимаем, как двигаться”, – добавил он.