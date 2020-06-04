0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 230 0

"Мы глубоко просели": Шмыгаль назвал возможные сроки восстановления экономики

"Мы глубоко просели": Шмыгаль назвал возможные сроки восстановления экономики

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина находится в экономическом кризисе.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

Читайте также: Влияние карантина: доходы бюджета в мае упали почти на 31 млрд грн

“Мы глубоко просели. Мы сейчас находимся на этапе восстановления, и тут вопрос, как быстро мы восстановимся. Будет ли это во втором квартале, или мы выйдем на рост в третьем квартале этого года. Поэтому тяжелый период длится, непростые времена, возможно, еще впереди”, – заявил он.

Шмыгаль считает, что Украина находится в сбалансированных условиях кредитно-денежной политики.

“Мы ищем, внедрили и продолжаем внедрять механизмы поддержки малого и микробизнеса, который создает большое количество рабочих мест… Уверен, что мы этот период пройдем. Не просто, но мы понимаем, как двигаться”, – добавил он.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.