Марченко заверил Зеленского, что Госбюджет-2020 будет выполнен

Президент встретился с членами Кабинета Министров, представителями комитетов Верховной Рады, а также руководством правоохранительных органов и обсудил с ними выполнение Государственного бюджета Украины на 2020 год в условиях экономического кризиса.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Глава государства отметил, что в конце 2019 года правительство столкнулось с такими системными рисками выполнения госбюджета, как неконтролируемое укрепление национальной валюты, уменьшение объемов и стоимости закупки энергетических товаров, а также административная реформа фискальных органов.

В то же время с начала 2020 года ситуация ухудшилась: поступления налогов и сборов не соответствовали запланированным объемам на 1 миллиард гривен. Дополнительным бременем стали последствия от введения масштабного карантина.

“Обеспечить безусловное поступление доходной части государственного бюджета – именно такая задача поставлена ​​мной новой команде Министерства финансов. Министр получил мандат на кадровые и организационные решения”, – заявил Президент.

Со своей стороны министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что, несмотря на негативные тенденции в экономике в связи с распространением коронавируса и карантином во всем мире, за май 2020 года Украина достигла 100% выполнения росписи. Так, за это время в общий фонд госбюджета поступило 64 миллиарда гривен. Перевыполнение по НДФЛ составляет 1%, по рентной плате за пользование недрами – 15%, по акцизному налогу – 21,4%. В то же время расходы государственного бюджета за январь-май выросли по сравнению с январем-маем 2019 года на 17 миллиардов и составили 437,7 миллиарда гривен.

“Задачи, предусмотренные государственным бюджетом, будут выполнены. Более того, ставится задача перевыполнения бюджета, чтобы мы имели возможность использовать этот ресурс на насущные проблемы государства, дополнительные расходы. Кроме того, мы предусматриваем возможность уменьшения дефицита государственного бюджета”, – подчеркнул Марченко.