0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 172 0

"Укрзализныця" запустила еще один поезд дальнего следования

"Укрзализныця" запустила еще один поезд дальнего следования

“Укрзализныця” открыла продажу билетов еще на один поезд дальнего следования – № 774/773 Киев – Шостка, который возобновит следование с 12 июня. Также увеличена периодичность курсирования 4 поездов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В частности, будут курсировать чаще такие поезда: №20/19 Киев – Лисичанск, №53/54 Днепр – Одесса, №116/115 Киев – Бердянск и №136/135 Киев – Покровск. Эти поезда будут курсировать ежедневно, тогда как ранее они курсировали через день.

Для возобновления курсирования пассажирских поездов Укрзализныця учла рекомендации Минздрава: в одном купе будут находиться не более двух человек. Что касается плацкартных вагонов: в продаже будут присутствовать билеты на два места в плацкарте из четырех слева и на одно боковое место.

В общем уже можно приобрести проездные документы на 36 поездов дальнего следования.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.