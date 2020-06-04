"Укрзализныця" запустила еще один поезд дальнего следования

“Укрзализныця” открыла продажу билетов еще на один поезд дальнего следования – № 774/773 Киев – Шостка, который возобновит следование с 12 июня. Также увеличена периодичность курсирования 4 поездов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В частности, будут курсировать чаще такие поезда: №20/19 Киев – Лисичанск, №53/54 Днепр – Одесса, №116/115 Киев – Бердянск и №136/135 Киев – Покровск. Эти поезда будут курсировать ежедневно, тогда как ранее они курсировали через день.

Для возобновления курсирования пассажирских поездов Укрзализныця учла рекомендации Минздрава: в одном купе будут находиться не более двух человек. Что касается плацкартных вагонов: в продаже будут присутствовать билеты на два места в плацкарте из четырех слева и на одно боковое место.

В общем уже можно приобрести проездные документы на 36 поездов дальнего следования.