На сколько сократились поездки на личном автотранспорте во время карантина

В апреле-мае 2020 года 55% владельцев автомобилей в Украине сократили количество поездок на личном транспорте из-за карантинных ограничений.

При этом 26% респондентов уменьшили количество поездок более чем на 40%, свидетельствуют результаты социологического исследования, выполненного компанией Factum Groupпо по заказу “Консалтинговой группы А-95”.

Factum Group проводила социологический опрос в 3 этапа — в конце марта, когда карантинные ограничения были максимальными, в апреле и мае, когда активность населения стала резко повышаться.

“На начало наблюдений количество опрошенных, которые снизили потребление топлива личным автотранспортом, составляло 46,4%, по итогу мая этот показатель увеличился до 55%”, — говорится в сообщении.

При этом пятая часть опрошенных владельцев автомобилей сообщили, что карантин не повлиял на интенсивность пользования личным транспортом. В то время как 24% за этот период наоборот увеличили количество поездок.

Согласно результатам исследования Factum Group, свыше половины опрошенных положительно оценили принимаемые операторами АЗС меры безопасности на период карантина.

Кроме того, Factum Group провел исследование потребительских настроений, согласно которым для 44% автовладельцев ключевым критерием выбора АЗС остается цена.

При этом около трети опрошенных готовы сменить привычного оператора АЗС в случае разницы в цене от 3 до 5 грн/л. Четверть респондентов больше всего ценят бренд сети АЗС и ее репутацию.

По мнению аналитиков “Консалтинговой группы А-95”, ценовой разрыв, образовавшийся между разными сетями АЗС, в значительной мере перераспределил продажи.

“Карантин в Украине усилил поляризацию потребителей нефтепродуктов: уже 44% владельцев авто готовы изменить привычную заправку на более дешевую, в то время как традиционно этот показатель не превышает 30%. По нашим данным, сети АЗК-“дискаунтеры” потеряли меньше реализации по сравнению с “брендовыми” сетями, занявшими высокие ценовые позиции”, — считает аналитик “Консалтинговой группы А-95” Артем Куюн.

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