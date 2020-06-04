В январе-мае ПФУ потратил на 9 млрд грн больше, чем получил

Расходы Пенсионного фонда в январе-мае составили 196,5 млрд грн, а доходы — 187,5 млрд грн. В частности, только поступления единого взноса отстали от планового показателя на 8 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Планировалось, что за 5 месяцев объем сбора ЕСВ составит 105,6 млрд грн, но по факту удалось собрать только 97,6 млрд.

При этом по итогам января фактический показатель отстал от планового на 500 млн грн, по итогам февраля — на 400 млн грн.

С начала карантина разрыв резко увеличился.

В конце марта оказалось, что объем поступлений меньше запланированного на 3,7 млрд грн, а в конце апреля — на 3,4 млрд грн.



Инфографика Пенсионного фонда