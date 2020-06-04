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Apple получила патент на групповые фотопортреты на расстоянии

Apple получила патент на групповые фотопортреты на расстоянии

Компания Apple получила в США патент на создание «синтетических групповых селфи» из нескольких отдельных автопортретов. Другими словами, в нем описано, как можно получать групповые фотопортреты, даже если все участники удалены друг от друга. Такая технология представляется особенно актуальной в период повсеместного социального дистанцирования.

В патенте описана последовательность создания снимка, начиная с приглашения участников, которые имеют возможность принять его или отклонить. Когда программа делает снимок каждого участника, она спрашивает, можно ли его использовать или следует попробовать еще раз. Кроме того, можно использовать сделанные ранее снимки или даже кадры из видеотрансляции. Затем задачей программного обеспечения является компоновка изображений, полученных от всех участников. При этом участники могут выбирать желаемое расположение в кадре.


Фото: USPTO

Остается добавить, что Apple подала заявку еще в июле 2018 года, то есть почти два года назад. Когда же идея будет воплощена на практике и будет ли вообще — пока неизвестно.

По материалам iXBT.com
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