Десятка самых популярных авто в ЕС

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Названы топ-10 авто, которые пользовались популярностью в Евросоюзе по итогам мая.
Такой рейтинг составила исследовательская компания JATO Dynamics.
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Возглавляет список Volkswagen Golf. На этой модели остановили свой выбор 7810 покупателей, а сама тенденция продажи этого авто упала на 78%.
На втором и третьем местах – Skoda Octavia (6529, -67%) и Renault Clio (6370, -79%).
Кроме того, в первую пятерку попали Ford Focus и Opel / Vauxhall Corsa, показатели которых составили 4971 (-76%) и 4198 (-75%) проданных единиц.
Далее в рейтинге следуют: Peugeot 208 (4141, -79%), Volkswagen Tiguan (4111, -78%), Toyota Corolla (4006, -65%), Volkswagen Passat (3968, -66%) и Volkswagen T-Roc ( 3840, -78%).
Самыми популярными моделями среди легковых подержанных авто в Украине в мае были:
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