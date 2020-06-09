Десятка самых популярных авто в ЕС

Названы топ-10 авто, которые пользовались популярностью в Евросоюзе по итогам мая.

Такой рейтинг составила исследовательская компания JATO Dynamics.

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Возглавляет список Volkswagen Golf. На этой модели остановили свой выбор 7810 покупателей, а сама тенденция продажи этого авто упала на 78%.

На втором и третьем местах – Skoda Octavia (6529, -67%) и Renault Clio (6370, -79%).

Кроме того, в первую пятерку попали Ford Focus и Opel / Vauxhall Corsa, показатели которых составили 4971 (-76%) и 4198 (-75%) проданных единиц.

Далее в рейтинге следуют: Peugeot 208 (4141, -79%), Volkswagen Tiguan (4111, -78%), Toyota Corolla (4006, -65%), Volkswagen Passat (3968, -66%) и Volkswagen T-Roc ( 3840, -78%).

Справка Finance.ua:

Самыми популярными моделями среди легковых подержанных авто в Украине в мае были:

Volkswagen Passat – 1457 шт.;

Nissan Rogue – 1225 шт.;

Ford Focus – 1202 шт.;

Volkswagen Jetta – 1132 шт.;

Renault Megane – 1062 шт.

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