Началось производство первой подэкранной камеры для смартфонов (видео)

Китайская компания Visionox, специализирующаяся на разработке и выпуске OLED-дисплеев, объявила о начале первого в мире массового производства подэкранной фронтальной камеры для мобильных устройств. Помимо самого модуля были представлены специальные алгоритмы для улучшения качества съёмки.

Технические характеристики самой камеры от Visionox пока не разглашаются. Однако в компании сообщают о внедрении ряде аппаратных улучшений, повышающих качество съёмки. В частности, область дисплея в месте расположения камеры имеет большую прозрачность. Кроме того, производитель применил особую структуру пикселей, чтобы свести к минимуму искажения во время съёмки сквозь экран.

Помимо аппаратных решений Visionox разработала программный алгоритм, минимизирующий дифракцию, блики и «мутность» фотографий при съёмке через экран. Данные софтверные наработки предлагаются партнёрам компании, которые заинтересованы в новой технологии.