0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 29 0

Началось производство первой подэкранной камеры для смартфонов (видео)

Началось производство первой подэкранной камеры для смартфонов (видео)

Китайская компания Visionox, специализирующаяся на разработке и выпуске OLED-дисплеев, объявила о начале первого в мире массового производства подэкранной фронтальной камеры для мобильных устройств. Помимо самого модуля были представлены специальные алгоритмы для улучшения качества съёмки.

Технические характеристики самой камеры от Visionox пока не разглашаются. Однако в компании сообщают о внедрении ряде аппаратных улучшений, повышающих качество съёмки. В частности, область дисплея в месте расположения камеры имеет большую прозрачность. Кроме того, производитель применил особую структуру пикселей, чтобы свести к минимуму искажения во время съёмки сквозь экран.

Помимо аппаратных решений Visionox разработала программный алгоритм, минимизирующий дифракцию, блики и «мутность» фотографий при съёмке через экран. Данные софтверные наработки предлагаются партнёрам компании, которые заинтересованы в новой технологии.

По материалам 4PDA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.