Началось производство первой подэкранной камеры для смартфонов (видео)

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Китайская компания Visionox, специализирующаяся на разработке и выпуске OLED-дисплеев, объявила о начале первого в мире массового производства подэкранной фронтальной камеры для мобильных устройств. Помимо самого модуля были представлены специальные алгоритмы для улучшения качества съёмки.
Технические характеристики самой камеры от Visionox пока не разглашаются. Однако в компании сообщают о внедрении ряде аппаратных улучшений, повышающих качество съёмки. В частности, область дисплея в месте расположения камеры имеет большую прозрачность. Кроме того, производитель применил особую структуру пикселей, чтобы свести к минимуму искажения во время съёмки сквозь экран.
Помимо аппаратных решений Visionox разработала программный алгоритм, минимизирующий дифракцию, блики и «мутность» фотографий при съёмке через экран. Данные софтверные наработки предлагаются партнёрам компании, которые заинтересованы в новой технологии.
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