Samsung возобновит выпуск смарт-часов премиум-класса

Являясь одним из крупнейших производителей носимой электроники, Samsung ежегодно представляет новые модели умных часов. Однако в 2019-м вместо релиза второго поколения модели Galaxy Watch 2018 года компания запустила новую линейку Galaxy Watch Active. Новая утечка указывает на возвращение премиальной серии.

Упоминание сразу четырёх неанонсированных моделей умных часов появилось на официальном сайте Samsung в разделе поддержки клиентов. Из доступной информации — только модельные номера устройств: SM-R840NZKAKOO, SM-R840NZSAKOO, SM-R850NZDAKOO и SM-R850NZSAKOO. Однако ранее сообщалось, что новые часы Samsung будут представлены в версиях с размером 41 и 45 мм. Кроме того, каждая из них выйдет в двух вариантах: с корпусом из нержавеющей стали и титана. Это объясняет упоминание сразу четырёх моделей.

Интересно, что недавно в регулирующем ведомстве Таиланда была зарегистрирована торговая марка Galaxy Watch 3, что может указывать на название новых часов от Samsung. И хотя выпуск третьего поколения сразу после первого кажется странным решением, в прошлом компания уже «перепрыгивала» номера, как было с Galaxy Note7 после Galaxy Note5.