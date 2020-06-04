Такси Opti – новый подход к пассажирским перевозкам в Киеве

Киев ждет перемен, требуя новых взрывных идей. Сервис Opti Global хоть и основан на уникальном опыте Оптимального такси 579, которое за 14 лет открыло офисы в 29 городах Украины, а также в Польше и Литве, но все же качественно отличается от прежнего формата. Ключевое новшество заключается в смене философии и привнесении новых ценностей. Сегодня Opti не просто комфортная служба пассажирских перевозок, а надежный друг и компаньон.

Ребрендинг коснулся не только внешних атрибутов компании, но, что самое главное, коммуникации и взаимодействия с водителями. Основной задачей было сделать драйверов непосредственными участниками процесса, повысить их заинтересованность в сотрудничестве за счет более выгодных условий. Результаты не заставили себя долго ждать – партнерская база в Киеве начала стремительно расти, равно как и количество сотрудников личного автопарка Opti. Больше драйверов, больше машин, больше заказов, больше пассажиров!

Комьюнити такси Opti

Смена статуса водителя на партнера стала логичным продолжением стремления компании создать комьюнити – сообщество единомышленников, вдохновляющихся движением. Ребрендинг Opti (Mobility service company) положительно сказался и на пассажирах – главных участниках поездки. Теперь в их распоряжении – полезный сервис, обновленный автопарк и дополнительные возможности для экономии времени и средств. Но главное, что драйвер и его «попутчик» находятся на одной волне.

Компания предоставляет услуги, часть из которых напрямую не связаны с пассажирскими перевозками. Например, «Встреча с табличкой» сделает трансфер из аэропорта или с вокзала удобным и быстрым, а «Курьерская доставка» избавит от необходимости лично присутствовать при передаче документов, корреспонденции или любой дугой важной посылки. Услуга «Автодрайвер» является настоящим спасением для всех автовладельцев, а «Автоняня» – отличная находка для занятых родителей, чьи дети посещают внешкольные кружки и секции.

Еще одним приятным элементом обновления, причем как для партнеров, так и для пассажиров, стало проведение конкурсов и викторин с ценными призами. Чтобы принимать участие в розыгрышах, надо подписаться на страницы Opti в Facebook и Instagram. В мессенджерах этих соцсетей также можно поддерживать обратную связь с компанией. Это полезно и увлекательно.

Как вызвать Opti в Киеве

Отдельно следует сказать о мобильном приложении Opti, с помощью которого оформить заказ можно всего в несколько кликов. После ребрендинга компании интерфейс программы, разработанной для платформ App Store и Google play, также был обновлен, а ее функционал – дополнен.

Кроме того, было принято решение увеличить объем кешбэка. Таким образом, все, кто вызывают такси через Opti, автоматически получают 5% от стоимости каждой поездки в виде бонусов на свой аккаунт. Бонусы конвертируются в бесплатные поездки.