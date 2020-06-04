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В Samsung придумали гибкий смартфон с оригинальной системой складывания (фото)

В Samsung придумали гибкий смартфон с оригинальной системой складывания (фото)

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) в первых числах текущего месяца выдало компании Samsung патент на очередной смартфон, оснащённый гибким дисплеем.

На этот раз речь идёт об аппарате в формате классической «раскладушки», у которого вытянутый по вертикали экран складывается внутрь корпуса. Это защищает панель от повреждений во время повседневной эксплуатации.

Устройство может складываться не только посередине, но и со смещением. Во втором случае остаётся видна небольшая часть дисплея: здесь могут отображаться различные уведомления, полезная информация, сообщения и пр.


Фото: USPTO

В тыльной части расположена одинарная основная камера. Под экраном могут быть установлены фронтальная камера и (или) дактилоскопический сканер. Таким образом, смартфон сможет осуществлять идентификацию пользователей по изображению лица и отпечаткам пальцев.


Фото: USPTO

Заявка на патент была направлена в марте прошлого года. Не исключено, что смартфон с описанной конструкцией, но некоторыми техническими изменениями, например, с добавлением многомодульной камеры, в перспективе появится в ассортименте южнокорейского гиганта.

По материалам 3dnews.ru
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