Xiaomi запатентовала смартфон с двумя выдвижными модулями и панорамной съёмкой (фото)

Китайская компания Xiaomi, по сообщению ресурса LetsGoDigital, размышляет над необычным смартфоном, оснащённым системой выдвижных модулей.

Информация о загадочном аппарате обнародована на сайте Государственного управления по делам интеллектуальной собственности КНР (China’s National Intellectual Property Administration, CNIPA).

Судя по патентным иллюстрациям, устройство по внешнему виду напоминает смартфоны Apple iPhone. Гаджет наделён безрамочным экраном, а в боковых частях корпуса располагаются физические кнопки управления.



Фото: LetsGoDigital

В левом верхнем углу на тыльной панели схематически обозначено расположение основной многомодульной камеры. Она, судя по всему, объединит как минимум три оптических модуля.

Традиционная фронтальная камера у аппарата отсутствует. Зато есть два выдвижных блока в верхней части — они расположены с левой и правой сторон. Предположительно, на базе данных модулей будет реализована система панорамной съёмки с углом охвата 360 градусов.



Фото: LetsGoDigital

Заявка на патент была подана в августе прошлого года, а выдан он в начале текущего месяца. О том, планирует ли Xiaomi выпуск коммерческой версии описанного устройства, ничего не сообщается.