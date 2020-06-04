Что происходило на рынке труда в мае 2020 (инфографика)

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За прошлый месяц кризис не углубился, количество вакансий в мае выросло (по сравнению с апрелем). Но разберемся, почему еще рано говорить о выходе из кризиса.
Об этом пишет dou.ua.
В мае опубликовано 3500 вакансий на jobs.dou.ua. Это на 17% больше, чем в апреле, но на 21% меньше, чем в марте 2020-го. Если сравнивать с прошлым годом, то в мае этого года размещено на треть меньше позиций, чем прошлого.
Эта разница примерно такая же, как в апреле. А положительная динамика мая к апрелю наблюдалась и в предыдущие годы. Поэтому, похоже, пока рано говорить о выходе из кризиса.
Если сравнивать май 2020 и 2019, то в этом году больше вакансий было опубликовано лишь в четырех категориях: SEO, Unity, Product Manager, React Native. В других категориях — отрицательная динамика. Меньше всего вакансий (по сравнению с маем 2019) размещено в категориях HR, .NET, Front-end, ERP/CRM, 1C. Но категория Front-end как была самой большой по количеству вакансий, так и осталась – 333 вакансии в прошлом месяце.
Если же сравнивать май с апрелем, то рост произошел почти по всем категориям. Отрицательная динамика только в Security, Scala, C++, Golang, SysАdmin Product Manager.
Работодатели чаще начали указывать возможность удаленной работы. В мае опубликовали рекордное количество — 560 — вакансий в категории «Удаленно» (это учитывая те вакансии, которые, кроме «Удаленно», размещались в других городах).
Города, где наблюдалась положительная динамика мая к апрелю:
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