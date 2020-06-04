Что происходило на рынке труда в мае 2020 (инфографика)

За прошлый месяц кризис не углубился, количество вакансий в мае выросло (по сравнению с апрелем). Но разберемся, почему еще рано говорить о выходе из кризиса.

Об этом пишет dou.ua.

В мае опубликовано 3500 вакансий на jobs.dou.ua. Это на 17% больше, чем в апреле, но на 21% меньше, чем в марте 2020-го. Если сравнивать с прошлым годом, то в мае этого года размещено на треть меньше позиций, чем прошлого.

Эта разница примерно такая же, как в апреле. А положительная динамика мая к апрелю наблюдалась и в предыдущие годы. Поэтому, похоже, пока рано говорить о выходе из кризиса.

Если сравнивать май 2020 и 2019, то в этом году больше вакансий было опубликовано лишь в четырех категориях: SEO, Unity, Product Manager, React Native. В других категориях — отрицательная динамика. Меньше всего вакансий (по сравнению с маем 2019) размещено в категориях HR, .NET, Front-end, ERP/CRM, 1C. Но категория Front-end как была самой большой по количеству вакансий, так и осталась – 333 вакансии в прошлом месяце.

Если же сравнивать май с апрелем, то рост произошел почти по всем категориям. Отрицательная динамика только в Security, Scala, C++, Golang, SysАdmin Product Manager.

Работодатели чаще начали указывать возможность удаленной работы. В мае опубликовали рекордное количество — 560 — вакансий в категории «Удаленно» (это учитывая те вакансии, которые, кроме «Удаленно», размещались в других городах).

Города, где наблюдалась положительная динамика мая к апрелю:

в Харькове – почти на 30%,

во Львове – на 20%,

в Киеве — на 16%.

в Виннице в мае было меньше вакансий, чем в апреле — 43 против 45.

Справка Finance.ua:

По данным опроса, 70% крупных IT-компаний не чувствуют кризиса. Кризис больше повлиял на маленькие студии, чем на большой аутсорс.

IT-сферы остаются самыми популярными среди фрилансеров. Больше всего опрошенных специалистов заняты в категории “Программирование” – 36%. Согласно опросу IT-рекрутингового агентства, чаще всего СFО в украинском IT зарабатывают $3875.

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