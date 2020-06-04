0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 61 0

Детям с инвалидностью хотят увеличить размер соцпомощи

Детям с инвалидностью хотят увеличить размер соцпомощи

В Украине хотят на 50% увеличить размер социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавших от взрывоопасных предметов.

Об этом сказано в Законопроекте №3573 о внесении изменения в статью 2 ЗУ “О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью”, который сейчас обрабатывается в комитете.

По предварительным расчетам объем средств, необходимых для выплаты повышенного размера государственной социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, составит 783,10 тыс. грн ежегодно.

Справка Finance.ua:

  • Женщины, имеющие детей с инвалидностью и воспитавшие их как минимум до шестилетнего возраста, получают “право выйти” на пенсию в 50 лет при наличии страхового стажа в 15 лет.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.