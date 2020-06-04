Детям с инвалидностью хотят увеличить размер соцпомощи

В Украине хотят на 50% увеличить размер социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавших от взрывоопасных предметов.

Об этом сказано в Законопроекте №3573 о внесении изменения в статью 2 ЗУ “О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью”, который сейчас обрабатывается в комитете.

По предварительным расчетам объем средств, необходимых для выплаты повышенного размера государственной социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, составит 783,10 тыс. грн ежегодно.

Справка Finance.ua: